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Кантона отримав нагороду від УЄФА

13:57 333 Читать на русском
Кантона отримав нагороду від УЄФА
Ерік Кантона / BBC

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Ерік Кантона удостоєний нагороди Президента УЄФА-2019.

Легендарний французький форвард Ерік Кантона став лауреатом премії Президента УЄФА за підсумками 2019 року. Це рішення прийняв особисто очільник УЄФА Александер Чеферін, інформує офіційний сайт Організації.

Раніше престижної нагороди удостоювалися такі зірки світового футболу, як Альфредо Ді Стефано, сер Боббі Чарльтон, Ейсебіо, Раймон Копа, Йохан Кройф, Франческо Тотті та Девід Бекхем.

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"Ця нагорода – не тільки визнання кар'єри великого гравця з унікальним талантом, незрівнянним ігровим стилем і безсумнівною харизмою. Вона також вшановує вас за те, ким ви є і ким стали. Людина, яка відмовляється від компромісів, відстоює свої цінності, висловлює свою думку і, що ще важливіше, вкладає серце і душу в підтримку тих речей, у які вірить.

Це нагорода за вашу чудову ігрову кар'єру і принципи соціальної відповідальності, проявлені вами з тих пір, як ви повісили бутси на цвях", – цитує Чеферіна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, знаменитий Кантона виступав за МЮ, Лідс та французькі клуби. У складі Манчестер Юнайтед 4 рази виграв чемпіонат Англії. Завершив кар'єру в 1997 році.

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Теги
Світ УЄФА Ерік Кантона Александер Чеферін
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