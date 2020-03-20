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Кантона может получить должность в Манчестер Юнайтед

14:39 6 Читати українською
Кантона может получить должность в Манчестер Юнайтед
Эрик Кантона / BBC

Руководство Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приглашением на работу в клубе легендарного Эрика Кантона.

Бывший игрок "красных дьяволов" может стать послом или представителем клуба на различных футбольных мероприятиях, информирует Mirror.

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С помощью этого шага руководство клуба надеется смягчить отношения с болельщиками.

Отметим, что Кантона провел в Манчестер Юнайтед пять лет, за которые четыре раза становился чемпионом Англии. Также в его активе два Кубка страны. В 179 матчах за МЮ он забил 81 гол и сделал 61 результативную передачу.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Эрик Кантона
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