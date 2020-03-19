Легенды Манчестер Юнайтед позволили врачам бесплатно жить в своих отелях – поступок дня

Бывшие игроки английского Манчестер Юнайтед Гари Невилл и Райан Гиггз внесли свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса. Они предоставили убежище медикам, которые лечат тяжелую болезнь.

Культовые манкунианцы решили бесплатно разместить врачей в своих гостиницах, сообщает BBC Sport.

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"Вся наша индустрия в этот момент должна проявить солидарность не только с нашими работниками, но и с людьми, которые больше всего будут нуждаться в помещениях в ближайшие месяцы", – заявил Невилл.

Таким образом, для публики будут закрыты две гостиницы, принадлежащие бывшим одноклубникам – Hotel Fooball вблизи Олд Траффорд и The Stock Exchange в центре города. Это позволит освободить 176 мест.

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