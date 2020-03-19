toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Легенды Манчестер Юнайтед позволили врачам бесплатно жить в своих отелях – поступок дня

07:30 89 Читати українською
Легенды Манчестер Юнайтед позволили врачам бесплатно жить в своих отелях – поступок дня
Гари Невилл и Райан Гиггз / FOX Sports Asia

Бывшие игроки английского Манчестер Юнайтед Гари Невилл и Райан Гиггз внесли свой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса. Они предоставили убежище медикам, которые лечат тяжелую болезнь.

Культовые манкунианцы решили бесплатно разместить врачей в своих гостиницах, сообщает BBC Sport.

Бундестим собрала впечатляющую сумму на борьбу с коронавирусом

"Вся наша индустрия в этот момент должна проявить солидарность не только с нашими работниками, но и с людьми, которые больше всего будут нуждаться в помещениях в ближайшие месяцы", – заявил Невилл.

Таким образом, для публики будут закрыты две гостиницы, принадлежащие бывшим одноклубникам – Hotel Fooball вблизи Олд Траффорд и The Stock Exchange в центре города. Это позволит освободить 176 мест.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

blog_ava
Манчестер Сити начал переговоры со Стерлингом о новом контракте, – журналист
06:00
41
Теги
Гари Невилл Гари Невилл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уэльс Уэльс Англия Райан Гиггз Райан Ґіґґз
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
10
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук