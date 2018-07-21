Канте согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ

Полузащитник Челси Н'голо Канте вскоре может присоединиться к "парижанам".

Полузащитник Челси Н'голо Канте согласовал условия личного контракта с ПСЖ, сообщает Lе Parisinе. Осталось договориться о переходе клубам.

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Однако помешать трансферу могут проблемы французского клуба по соблюдению финансового фэйр-плей.

В прошлом сезоне 27-летний француз провел 48 матчей за Челси и забил один гол.

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Напомним, Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.