toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ТРАНСФЕРЫ

Канте согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ

20:41 14 Читати українською
Канте согласовал условия контракта с ПСЖ, – СМИ
Н'голо Канте / getty images

Полузащитник Челси Н'голо Канте вскоре может присоединиться к "парижанам".

Полузащитник Челси Н'голо Канте согласовал условия личного контракта с ПСЖ, сообщает Lе Parisinе. Осталось договориться о переходе клубам.

Конте будет судиться с Челси из-за несвоевременного увольнения

Однако помешать трансферу могут проблемы французского клуба по соблюдению финансового фэйр-плей.

В прошлом сезоне 27-летний француз провел 48 матчей за Челси и забил один гол.

Чех может вернуться в Челси – трансфер повлияет на судьбу Лунина в Реале

Напомним, Канте в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

Теги
Н'Голо Канте Н'Голо Канте Трансферы Чемпионата Англии Челси Челси Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук