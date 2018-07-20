Конте будет судиться с Челси из-за несвоевременного увольнения

Экс-наставник лондонского Челси Антонио Конте подаст иск к "синим" из-за увольнения с поста главного тренера.

Итальянский специалист недоволен тем, как его уволили из Челси, сообщает The Times.

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Конте разочарован тем, что его отставка произошла уже после старта нового сезона. Юристы 48-летнего тренера уверены, что теперь он не сможет найти достойное место работы. В исковом заявлении представители итальянца требуют выплаты 9 млн фунтов. Именно такую ​​сумму он должен был получить за работу в Челси в последний год действия контракта.

В то же время Челси, по информации издания, в суде будет настаивать на том, что уволило Антонио Конте из-за критики действий руководства клуба. Это, по их мнению, позволит избежать выплаты финансовой компенсации. Недавно также стало известно, что Милан уволит Гаттузо ради Конте. На такой шаг могут пойти новые владельцы "россонери".