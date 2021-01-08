Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард сообщил о кадровых потерях перед поединком

"Н'Голо Канте получил небольшую травму подколенного сухожилия. Он пропустит воскресный матч в Кубке Англии с Моркемом, а также встречу 19-го тура АПЛ с Фулхэмом.

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После этих поединков он должен быть в строю", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Канте провел 17 матчей, в которых отметился ассистом. После 17-ти туров АПЛ Челси расположился на 9-й строчке турнирной таблицы с 26-ю очками.

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