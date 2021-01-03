"Я уверен в своей команде, но знаю, что мы должны показать свой лучший футбол, учитывая уровень соперника. Это сильная, хорошо подготовленная команда, они не очень много пропускают, у них достаточно опасных атакующих игроков. Нам нужно думать о себе и демонстрировать свой максимум.

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В последних нескольких матчах нам не удавалось это сделать и достигать нужного результата, мы потеряли очки. К счастью, до этого у нас была длительная беспроигрышная серия, поэтому наше положение в таблице АПЛ не кажется плачевным, мы очень близки к четверке лидеров. Это важно и в психологическом плане, потому что нам нужно снова начать побеждать", – цитирует Лэмпарда ВВС.

К слову, Челси проходит через плохой период. Команда в последних шести матчах АПЛ смогла набрать лишь 4 очка, потерпев четыре поражения. Британские СМИ рапортуют, что клуб уже начал поиски нового главного тренера.

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