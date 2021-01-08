Головний тренер Челсі Френк Лемпард повідомив про кадрові втрати перед поєдинком

"Н'Голо Канте отримав невелику травму підколінного сухожилля. Він пропустить недільний матч в Кубку Англії з Моркемом, а також зустріч 19-го туру АПЛ з Фулхемом.

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Після цих поєдинків він повинен бути в строю", – цитує Лемпарда офіційний сайт Челсі.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Канте провів 17 матчів, в яких відзначився асистом. Після 17-ти турів АПЛ Челсі розташувався на 9-й сходинці турнірної таблиці з 26-ма очками.

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