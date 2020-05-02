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Кандидат от Шахтера официально присоединился к борьбе за пост президента УПЛ

10:22 73 Читати українською
Кандидат от Шахтера официально присоединился к борьбе за пост президента УПЛ
Евгений Дикий / Сайт УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил последние новости о заявках кандидатов на пост президента лиги.

"Если все будет так, как и ожидается, и мы официально начнем выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. На сегодняшний день к двум кандидатам – Шевченко и Смалийчуку – добавился третий – Михаил Метревели.

Метревели ответил на упреки, что кандидат в президенты УПЛ лоббирует интересы Шахтера

Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они не будут подавать, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать", – отметил Дикий в комментарии Meta Ratings.

Напомним, кандидатуру Александра Шевченко выдвинули Львов и Десна, Олега Смалийчука поддержали Карпаты, а Михаила Метревели – донецкий Шахтер.

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Теги
Шахтер Шахтер УПЛ Евгений Дикий выборы президента УПЛ Михаил Метревели
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