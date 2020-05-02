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Кандидат від Шахтаря офіційно приєднався до боротьби за посаду президента УПЛ

2 травня 10:22 684 Читать на русском
Кандидат від Шахтаря офіційно приєднався до боротьби за посаду президента УПЛ
Євген Дикий / Сайт УПЛ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомив останні новини про заявки кандидатів на посаду президента ліги.

"Якщо все буде так, як і очікується, і ми офіційно почнемо виходити з карантину 12 травня, то терміни дозволяють нам 25 травня провести вибори президента УПЛ. На сьогоднішній день до двох кандидатів – Шевченка і Смалійчука – додався третій – Михайло Метревелі.

Метревелі відповів на закиди, що кандидат в президенти УПЛ лобіює інтереси Шахтаря

Свої програми, з якими кандидати йдуть на вибори, в УПЛ вони не подаватимуть, такої вимоги немає. Але вони самі будуть спілкуватися з клубами, щоб переконати за них проголосувати", – зазначив Дикий в коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, кандидатуру Олександра Шевченка висунули Львів та Десна, Олега Смалійчука підтримали Карпати, а Михайла Метревелі – донецький Шахтар.

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Теги
Шахтар Шахтар УПЛ вибори президента УПЛ Михайло Метревелі Євген Дикий
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