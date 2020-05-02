Кандидат від Шахтаря офіційно приєднався до боротьби за посаду президента УПЛ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий повідомив останні новини про заявки кандидатів на посаду президента ліги.

"Якщо все буде так, як і очікується, і ми офіційно почнемо виходити з карантину 12 травня, то терміни дозволяють нам 25 травня провести вибори президента УПЛ. На сьогоднішній день до двох кандидатів – Шевченка і Смалійчука – додався третій – Михайло Метревелі.

Метревелі відповів на закиди, що кандидат в президенти УПЛ лобіює інтереси Шахтаря

Свої програми, з якими кандидати йдуть на вибори, в УПЛ вони не подаватимуть, такої вимоги немає. Але вони самі будуть спілкуватися з клубами, щоб переконати за них проголосувати", – зазначив Дикий в коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, кандидатуру Олександра Шевченка висунули Львів та Десна, Олега Смалійчука підтримали Карпати, а Михайла Метревелі – донецький Шахтар.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА