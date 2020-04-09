Метревели ответил на упреки, что кандидат в президенты УПЛ лоббирует интересы Шахтера

Футбольный эксперт Михаил Метревели, который решил баллотироваться на пост главы УПЛ, решил поделиться фрагментом своей программы.

"Полная чушь! Я не собираюсь никого лоббировать, тем более, Шахтер, который в этом не нуждается.

Гримм признался, кто должен его заменить в кресле президента УПЛ

Для меня важны интересы всех, кто хочет быстрых качественных изменений, ведущих к прогрессу. И если среди них будут Шахтер, Динамо, Днепр, Карпаты и другие, то это наше счастье! Все, что хорошо для УПЛ, хорошо для всех", – цитирует Метревели Sport.ua.

Напомним, ранее о желании баллотироваться на пост президента УПЛ огласил глава Федерации футбола Львовской области.Александр Шевченко.

"Роздуті бюджети і 100-мільйонні трансфери – це вже історія": Олег Смалійчук – про футбольний бізнес в умовах колапсу