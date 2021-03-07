Программа "Футбол NEWS" получила отдельный YouTube-канал, сообщает официальный сайт каналов "Футбол".

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Первый выпуск попал в эфир 6 марта. До этого Футбол NEWS входила в общий канал. Отныне подписчики смогут узнавать самые горячие новости из мира футбола, услышать реакцию тренеров и игроков на результаты матчей, а также увидеть лучшие моменты последних поединков.

Добавим, что ранее каналы "Футбол" запустили несколько новых проектов – "Денисов TIME", "Вмикай підігрів", "Yellow" и другие.

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