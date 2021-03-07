Програма "Футбол NEWS" отримала окремий YouTube-канал, повідомляє офіційний сайт каналів "Футбол".

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Перший випуск потрапив у ефір 6 березня. До цього Футбол NEWS входила до загального каналу. Відтепер підписники зможуть дізнаватися найгарячіші новини зі світу футболу, почути реакцію тренерів і гравців на результати матчів, а також побачити найкращі моменти останніх поєдинків.

Додамо, що раніше канали "Футбол" запустили кілька нових проектів – "Денисов TIME", "Вмикай підігрів", "Yellow" тощо.

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