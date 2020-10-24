"Мы запустим отдельную рубрику с Витей Леоненко. Точно хочется, чтобы его было больше. И сам Леоненко этого хочет, ему мало только воскресенья. Уверен, его землевыжигающие комментарии не только по воскресеньям, но и среди недели, точно будут добавлять трафика в ленту новостей всех сайтов.

Появится рубрика "Денисов Time". Раз в неделю или раз в две недели на YouTube-канале "Великий Футбол" будет живой стрим, где я буду отвечать на вопросы. Они будут касаться как футбола, так и телеканала. Уже в следующую пятницу, 30 октября, в 15:00 смотрите первый "Денисов Time". Отвечу на самые насущные вопросы и разыграю приз.

"Козловский обиделся на Суркиса, потому что тот не передал денежный "привет" за ничью с Шахтером", – Денисов

Будут рубрики и у Славы Шевчука, у Миши Метревели. А через несколько месяцев появится авторский проект Владимира Крамара.

Соответственно, Yellow, Live-студии, "Большой Футбол" – это те проекты, которые параллельно есть в ТВ-пространстве и на YouTube. Но кроме этого, специально под YouTube, мы запустим еще несколько новых проектов. Один из ближайших – это проект Игоря Бурбаса. О чем он будет – узнаете в скором времени.

Подводя итог: на официальном YouTube-канале "Футбол 1/2/3" точно будут хайлайты, студии до и после матчей, то есть, игровой контент. А отдельные, дифференцированные каналы – это проекты, где будут конкретные лица в разных жанрах представлять свои идеи", – цитирует Денисова пресс-служба ТК "Футбол".

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