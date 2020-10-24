"Ми запустимо окрему рубрику з Вітею Леоненком. Точно хочеться, щоб його було більше. І сам Леоненко цього хоче, йому мало лише неділі. Упевнений, його землеспалюючі коментарі не тільки по неділях, а й серед тижня, точно будуть додавати трафіку в стрічку новин всіх сайтів.

З'явиться рубрика "Денисов Time". Раз в тиждень або раз на два тижні на YouTube-каналі "Великий Футбол" буде живий стрім, де я буду відповідати на питання. Вони стосуватимуться як футболу, так і телеканалу. Уже в наступну п'ятницю, 30 жовтня, о 15:00 дивіться перший "Денисов Time". Відповім на найбільш нагальні питання і розіграю приз.

"Козловський образився на Суркіса, бо той не передав грошовий "привіт" за нічию з Шахтарем", – Денисов

Будуть рубрики і у Слави Шевчука, у Міші Метревелі. А через кілька місяців з'явиться авторський проект Володимира Крамара. Відповідно, Yellow, Live-студії, "Великий Футбол" – це ті проекти, які паралельно є у ТВ-просторі і на YouTube. Але крім цього, спеціально під YouTube, ми запустимо ще кілька нових проектів. Один з найближчих – це проект Ігоря Бурбаса. Про що він буде – дізнаєтеся незабаром.

Підводячи підсумок: на офіційному YouTube-каналі "Футбол 1/2/3" точно будуть хайлайти, студії до і після матчів, тобто, ігровий контент. А окремі, диференційовані канали – це проекти, де будуть конкретні особи в різних жанрах представляти свої ідеї", – цитує Денисова прес-служба ТК "Футбол".

"Циганик пообіцяв запустити у мене стільцем". Топ-журналіст 90-х – про розмову з Ахметовим та комп’ютерний гол Динамо