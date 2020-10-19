"Наши источники в львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч Рух – Динамо состоялся не во Львове, а в Киеве. На что получил отказ.

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Версий отказа две. Первая: Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное до последнего момента. Вторая: Козловский обиделся на Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный "привет" за ничью с Шахтером. А когда позже Игорь Суркис был готов поблагодарить футболистов Руха, но при этом выдвинул предложение перенести матч в Киев, то получил вежливый отказ Козловского. Первая и вторая версия вполне сочетаются", – сказал Денисов в эфире Великого Футбола.

Напомним, Динамо на выезде победило Рух (2:0), после чего вернулось в Киев, где будет принимать Ювентус в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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