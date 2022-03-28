Чемпионат мира 2022 года приближается. Уже 20-м его участником стала Канада.

ЧМ-2022, квалификация, Северная Америка

Канада – Ямайка – 4:0

Голы: Ларин, 13, Бьюкенен, 44, Хойлетт, 83, Мариаппа, 88 (аг)

Встреча между Канадой и Ямайкой состоялась в Торонто и завершилась разгромом гостей, по два мяча были забиты в каждом из таймов.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Уверенная победа гарантировала "кленовым" прямую путевку на ЧМ-2022. После финального свистка представители Канады не сдерживали эмоций, ведь они во второй раз в истории будут играть на чемпионате мира. Дебют их состоялся аж в 1986 году.

Заметим, что матчи последнего тура отбора на Мундиаль состоятся уже 31 марта. Две прямые путевки (2-3 место) и участие в стыковом матче (4 строчка) будут разыгрывать между собой США, Мексика и Коста-Рика. Панама, Сальвадор, Ямайка и Гондурас уже не претендуют на выход на ЧМ.