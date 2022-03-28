ЧС-2022, кваліфікація, Північна Америка

Канада – Ямайка – 4:0

Голи: Ларін, 13, Б'юкенен, 44, Хойлетт, 83, Маріаппа, 88 (аг)

Зустріч між Канадою та Ямайкою відбулась у Торонто й завершилась розгромом гостей, по два м'ячі було забито в кожному з таймів.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Впевнена звитяга гарантувала "кленовим" пряму путівку на ЧС-2022. Після фінального свистка представники Канади не стримували емоцій, адже вони лише вдруге в історії гратимуть на чемпіонаті світу. Дебют їхній відбувся ще в 1986 році. Тоді канадці не змогли набрати бодай очко, програвши усі три матчі групи збірним СРСР, Франції та Угорщини.

Зауважимо, матчі останнього туру відбору на Мундіаль відбудуться вже 31 березня. Дві прямі путівки (2-3 місце) й участь у стиковому матчі (4 сходинка) розігруватимуть між собою США, Мексика й Коста-Рика. Панама, Сальвадор, Ямайка та Гондурас вже не претендують на вихід на ЧС.

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