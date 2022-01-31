КОНКАКАФ, отбор на ЧМ-2022, 10 тур

Канада – США – 2:0

Голы: Ларин, 7, Адекугбе, 90+5

Именно эти две команды занимали самые высокие строчки североамериканского отбора. Канада имела на одно очко больше и принимала соседа на своем поле. Правда, "кленовые" не могли рассчитывать на главную звезду – защитник Баварии Альфонсо Дэвис испытывает проблемы с сердцем.

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Хозяева вышли вперед уже на 7-й минуте. Сработал дуэт форвардов Дэвид-Ларин, который несколькими передачами разорвал оборону соперника, и представитель Бешикташа реализовал момент. Дальше пришлось работать защитникам Канады. Пулишич и компания устроили настоящий штурм, но ни одну из возможностей толком не довели. После перерыва игра снова выровнялась, и канадцы спокойно удержали победу. Жирную точку поставил левый защитник хозяев Сэм Адекугбе, который на последних секундах не поленился сбегать в атаку и добить соперника – 2:0.

"Кленовые" закрепились на вершине таблицы, оторвавшись от США на 4 очка. Подопечные Джона Хердмана близки к повторению исторического достижения 1986 года, когда сборная Канады в первый и пока в последний раз дошла до финальной стадии чемпионата мира.

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