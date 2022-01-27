Сборная Ирана досрочно вышла на чемпионат мира. Иранцы минимально одолели Ирак (1:0) и гарантировали себе путевку в Катар. Команда Драгана Скочича не опустится ниже второго места в группе А азиатского отбора, хотя до конца квалификации еще три тура.

Для Ирана ЧМ-2022 станет третьим подряд. На двух предыдущих Мундиалях персы вылетали на групповой стадии. В общем это уже будет шестое появление Ирана на мировых первенствах.

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Ранее на ЧМ-2022 вышли Катар (хозяин), Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Бразилия и Аргентина.

На другие путевки от Азии претендуют Южная Корея (сегодня одолела Ливан), Австралия (разгромила Вьетнам), Япония (переиграла Китай), Саудовская Аравия и ОАЭ.