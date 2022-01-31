Канада та Сполучені Штати Америки з'ясовували, хто очолить відбір на ЧС-2022 у зоні КОНКАКАФ.

КОНКАКАФ, відбір на ЧС-2022, 10 тур

Канада – США – 2:0

Голи: Ларін, 7, Адекугбе, 90+5

Саме ці дві команди посідали найвищі сходинки північноамериканського відбору. Канада мала на одне очко більше і приймала сусіда на своєму полі. Щоправда, "кленові" не могли розраховувати на головну зірку – захисник Баварії Альфонсо Девіс має проблеми із серцем.

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Господарі вийшли вперед вже на 7-й хвилині. Спрацював дует форвардів Девід-Ларін, які кількома передачами розірвали оборону суперника, і представник Бешикташа реалізував момент. Далі довелося працювати захисникам Канади. Пулішіч і компанія влаштували справжній штурм, але жодну з можливостей до пуття не довели. По перерві гра знову вирівнялась, і канадці спокійно втримали перемогу. Масну крапку поставив лівий захисник господарів Сем Адекугбе, який на останніх секундах не полінувався збігати в атаку і добити суперника – 2:0.

"Кленові" закріпились на вершині таблиці, відірвавшись від США на 4 очки. Підопічні Джона Хердмана близькі до повторення історичного досягнення 1986 року, коли збірна Канади вперше і наразі востаннє дійшла до фінальної стадії чемпіонату світу.

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