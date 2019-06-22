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КАН: Египет минимально победил Зимбабве в матче-открытии турнира

08:52 36 Читати українською
КАН: Египет минимально победил Зимбабве в матче-открытии турнира
Сборная Египта / ФИФА

Состоялся первый матч Кубка африканских наций-2019 между Египтом и Зимбабве.

КАН, 1 тур, группа А

Египет – Зимбабве – 1:0

Гол: Трезеге, 41

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В матче-открытии Кубка африканских наций-2019 хозяин турнира Египет встречался с Зимбабве. Единственный гол в матче в конце первого тайма забил партнер Салаха Трезеге.

Следовательно, после первого матча Египет возглавляет группу А с тремя очками, а Зимбабве пока не завоевало зачетных пунктов. Другие представители группа А – ДР Конго и Уганда проведут свой матч сегодня, 22 июня.

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Мир Египет Египет Кубок африканских наций Зимбабве Зимбабве
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