Первая стадия плей-офф подарила много сюрпризов. В 1/8 финала вылетел действующий обладатель трофея Сенегал, проигравший хозяевам турнира по пенальти. Также в серии 11-метровых завершил борьбу Египет.

Главный фаворит КАН и полуфиналист ЧМ-2022 – Марокко – не справился с Южной Африкой. Теперь больше всего шансов на африканскую корону у Нигерии, которая прошла Камерун благодаря дублю Лукмана.

Пары 1/4 финала КАН:



Нигерия – Ангола (2 февраля, 19:00)

ДР Конго – Гвинея (2 февраля, 22:00)

Мали – Кот-д'Ивуар (3 февраля, 19:00)

Кабо-Верде – Южная Африка (3 февраля, 22:00)

У четвертьфиналистов есть два дня отдыха, после чего последует два игровых дня. Полуфиналы запланированы на 7 февраля, а финал пройдет в Абиджане 11 февраля.