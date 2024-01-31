8 команд продовжують боротьбу за перемогу на Кубку африканських націй.

Перша стадія плей-офф подарувала багато сюрпризів. В 1/8 фіналу вилетів чинний володар трофея Сенегал, який програв господарям турніру по пенальті. Також в серії 11-метрових завершив боротьбу Єгипет.

Головний фаворит КАН і півфіналіст ЧС-2022 – Марокко – не впорався з Південною Африкою. Тепер найбільше шансів на африканську корону має Нігерія, яка пройшла Камерун завдяки дублю Лукмана.

Пари 1/4 фіналу КАН:



Нігерія – Ангола (2 лютого, 19:00)

ДР Конго – Гвінея (2 лютого, 22:00)

Малі – Кот-д'Івуар (3 лютого, 19:00)

Кабо-Верде – Південна Африка (3 лютого, 22:00)

Чвертьфіналісти мають два дні відпочинку, після чого буде два ігрові дні. Півфінали заплановані на 7 лютого, а фінал відбудеться в Абіджані 11 лютого.