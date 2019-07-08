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КАН-2019: Кот-д'Ивуар дожал Мали и вышел в 1/4 финала

21:10 31 Читати українською
КАН-2019: Кот-д'Ивуар дожал Мали и вышел в 1/4 финала
Сборная Кот-д'Ивуара / Федерация футбола Кот-д'Ивуара

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций Кот-д'Ивуар в очень тяжелом матче победил Мали.

 

КАН-2019, 1/8 финала

Мали – Кот-д'Ивуар – 0:1

Гол: Заха, 76

КАН-2019: Мадагаскар продолжает шокировать Африку и пробился в 1/4 финала, Алжир разбил Гвинею

Кот-д'Ивуар и Мали встретились в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Команды долгое время не могли поразить ворота друг друга, пока на 76-й минуте звезда Кристал Пэлас Уилфрид Заха не забил единственный и победный гол во встрече.

В четвертьфинале "слоны" встретятся с Алжиром, который разгромил Гвинею.

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Мир Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар Мали Мали Кубок африканских наций КАН-2019 Мали - Кот-д'Ивуар
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