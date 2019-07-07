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КАН-2019 Мадагаскар продолжает шокировать Африку и пробился в 1/4 финала

21:47 93 Читати українською
КАН-2019 Мадагаскар продолжает шокировать Африку и пробился в 1/4 финала
Сборная Мадагаскара / These Football Times

Мадагаскар в серии пенальти переиграл ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций и сенсационно завоевал путевку в 1/4.

 

КАН-2019. 1/8 финала

Мадагаскар – ДР Конго – 2:2 (4:2 пен.)

Голы: Амада, 9, Андриатсима, 77 – Бакамбу, 21, Мбемба, 90

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019

Мадагаскар и Конго встретились в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Уже на 9-й минуте дебютант турнира вышел вперед усилиями Амады. Но Бакамбу быстро восстановил равновесие. На 77-й минуте встречи форвард островитян Андриатсима, казалось бы, принес победу своей команде, но под самый занавес матча Мбемба перевел его в экстратаймы.

В итоге, игра дошла до серии пенальти, где фортуна улыбнулась сенсационной сборной Мадагаскара. В полуфинале островитяне встретятся с победителем пары Гана – Тунис.

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"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019
12:00
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Теги
Мир Мадагаскар - ДР Конго ДР Конго ДР Конго Кубок африканских наций Мадагаскар Мадагаскар КАН-2019
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