КАН-2019 Мадагаскар продолжает шокировать Африку и пробился в 1/4 финала

Мадагаскар в серии пенальти переиграл ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций и сенсационно завоевал путевку в 1/4.

КАН-2019. 1/8 финала

Мадагаскар – ДР Конго – 2:2 (4:2 пен.)

Голы: Амада, 9, Андриатсима, 77 – Бакамбу, 21, Мбемба, 90

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019

Мадагаскар и Конго встретились в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Уже на 9-й минуте дебютант турнира вышел вперед усилиями Амады. Но Бакамбу быстро восстановил равновесие. На 77-й минуте встречи форвард островитян Андриатсима, казалось бы, принес победу своей команде, но под самый занавес матча Мбемба перевел его в экстратаймы.

В итоге, игра дошла до серии пенальти, где фортуна улыбнулась сенсационной сборной Мадагаскара. В полуфинале островитяне встретятся с победителем пары Гана – Тунис.