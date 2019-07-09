КАН-2019: Кот-д`Івуар дотиснув Малі, Туніс перестріляв Гану в післяматчевих пенальті – визначились усі чвертьфіналісти

Відбулись заключні матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй.

КАН-2019, 1/8 фіналу

Малі – Кот-д'Івуар – 0:1

Гол: Заха, 76

Гана – Туніс – 1:1 (4:5 пен.)

Голи: Бедуї, 90+2 (аг.) – Хеніссі, 73

КАН-2019: Мадагаскар продовжує шокувати Африку та пробився до 1/4 фіналу, Алжир розбив Гвінею

Кот-д'Івуар та Малі зустрілись у рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй. Команди довгий час не могли вразити ворота одна одної, поки на 76-й хвилині зірка Крістал Пелас Вілфрід Заха не забив єдиний і переможний гол у зустрічі. У чвертьфіналі "слони" зустрінуться з Алжиром, який розгромив Гвінею.

У напруженому поєдинку Гани і Тунісу команди провели безгольовий перший тайм. Після перерви номінальним гостям вдалось відкрити рахунок. Коли здавалось, що путівка в 1/4 фіналу вже в кишені, ганцям вдалось зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм, в якому суперники сильнішого не виявили. В серії післяматчевих пенальті влучнішими виявились саме гравці Тунісу. В 1/4 фіналу на переможця матчу очікуватиме збірна Мадагаскару.