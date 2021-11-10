"Посмотрим. Он футболист, который может играть на многих позициях. Помимо универсализма, он заслужил этот шанс. Если он сможет нам помочь, это прекрасно".

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Какая позиция у сборной самая проблематичная? Все зависит от того, как мы хотим играть и как использовать тех футболистов, которые у нас сейчас. У нас есть обойма футболистов, мы должны понимать, что мы можем с ней сделать. Если есть проблемная позиция, следует подумать, как ее закрыть. У сборной не может быть такой проблемы, мы зависимы от тех игроков, которые у нас есть. Мы не можем купить футболиста. Позиции – второстепенные", – цитирует Кампомара Tribuna.

Напомним, Денис получил первый вызов в национальную команду впервые с 2017 года. В ноябре Украину ожидает спарринг с Болгарией (11 ноября) и матч против Боснии (16 ноября) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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