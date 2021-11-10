Кампомар: Гармаш – універсал, він заслужив на виклик у збірну України
Аналітик збірної України Авраам Кампомар не впевнений, на якій позиції виступатиме Денис Гармаш у команді Петракова.
"Подивимося. Він футболіст, який може грати на багатьох позиціях. Крім універсалізму, він заслужив на цей шанс. Якщо він зможе нам допомогти, це чудово.
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Яка позиція у збірній найпроблемніша? Все залежить від того, як ми хочемо грати та як використовувати тих футболістів, які у нас є зараз. У нас є обойма футболістів, ми маємо розуміти, що ми можемо з нею зробити. Якщо є проблемна позиція, слід подумати, як її закрити. У збірній не може бути такої проблеми, ми залежні від тих гравців, які у нас є. Ми не можемо купити футболіста. Позиції – другорядні", – цитує Кампомара Tribuna.
Нагадаємо, Денис отримав перший виклик до національної команди вперше з 2017 року. У листопаді на Україну очікує спаринг з Болгарією (11 листопада) та матч проти Боснії (16 листопада) в рамках відбору до ЧС-2022.
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