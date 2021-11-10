"Мы общаемся с Александром Васильевичем длительное время и всегда были на связи даже до этого момента. Я его поддерживал, следя за матчами чемпионата мира U-20, на котором он победил, а затем, когда он принял национальную команду.

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А на этот раз он набрал меня и спросил: "Дэн, как твое общее состояние, как чувствуешь себя, сможешь ли нам помочь?". Ответил, что чувствую себя нормально, все хорошо, и я готов помочь сборной", – цитирует Гармаша сайт УАФ.

Напомним, после продолжительного перерыва Денис вернулся в сборную Украины, в заявке игрока Динамо классифицировали как форварда.

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