Відбувся перший поєдинок розіграшу Кубка африканських націй. У ньому брали участь Камерун та Буркіна-Фасо.

Кубок африканських націй, 1-й тур

Камерун – Буркіна-Фасо – 2:1

Голи: Абубакар 40, 45+3 – Сангаре, 24

Першому поєдинку на турнірі передувала традиційна церемонія відкриття. Співи, танці, конфеті та веселощі – все це було на стадіон Пол Бія в Яунде, столиці Камеруну.

Але настрій вболівальників погіршився в середині першого тайму. Бертран Траоре, кузен форварда Шахтаря Лассіни Траоре, віддав чудовий пас на Сангаре, а той забив. Це був дебютний м'яч на турнірі. Втім, головна команда Камеруну зібралась із думками та оформила камбек.

Головним героєм став Венсан Абубакар, який наприкінці першої 45-хвилинки реалізував два пенальті. По перерві нападник Аль-Насра і взагалі оформив хет-трик, але гол було скасовано після перегляду VAR через офсайд. Буркіна-Фасо відігратись не зуміла.

Камерун продовжив безпрограшну домашню серію, яка триває аж з 1977 року, і набрав перші очки на турнірі. Ефіопія та Кабо-Верде, інші учасники квартету А, зустрінуться між собою сьогодні, 9 січня, вже о 21:00.

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