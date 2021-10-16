Металлист 1925 вырвал победу над Мариуполем с шедевральным голом форварда харьковчан Марлисона. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Поединок начался с быстрого гола Мариуполя – Топалов прорвался по левому флангу и отдал в центр штрафной, а Кулаков в касание замкнул. Азовцы продолжали атаковать и дважды попадали в штангу в первой половине игры.

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Металлист 1925 выровнял игру после перерыва, а затем и сравнял счет – Марлисон шикарным выстрелом метров с 30 попал в дальнюю девятку. Игра приближалась к ничьей, однако Зубков вырвал победу для харьковчан, головой замкнув навес с фланга.

Таким образом, Металлист 1925 набрал 16 очков и поднялся на седьмое место, а Мариуполь с 4 пунктами остался последним.