Мариуполь принимал Металлист 1925 года в рамках 11-го тура УПЛ. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Турнирное положение не оставляло иного выхода команде Маркевича, как добывать очки. И такой настрой хозяев был конвертирован в голы уже на 4-й минуте. Топалов ворвался в штрафную и выкатил идельную передачу на Кулакова, который с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

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На кураже приазовцы не уменьшали темп и часто атаковали ворота харьковчан. Несколько раз команду спасал голкипер Металлиста Денис Сидоренко, а дважды хозяева попадали в штангу. Все же гостям удалось не пропустить быльше до свистка на перерыв.

Похоже, в раздевалке Валерий Кривенцов сумел достучаться до своих подопечных, ведь на второй тайм рисунок игры кардинально изменился и на 70-й минуте счет снова был равный. Легионер Металлиста 1925 Марлисон фантастическим выстрелом в девятку заставил аплодировать на трибунах даже болельщиков Мариуполя.

Когда казалось, что ничья во встрече неизбежна, харьковчане все же дожали хозяев. Навес с левого фланга головой замкнул Зубков. Волевая победа гостей.

Три очка позволили Металлисту 1925 подняться на 7-ю строчку турнирной таблицы, Мариуполь с 4-мя зачетными баллами остается на дне.

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