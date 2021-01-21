В рамках 18-го тура АПЛ Фулхэм в родных стенах уступил Манчестер Юнайтед. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед на выезде встречался с Фулхэмом. Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 5-й минуте Лукман получил длинную навесную от Замбо-Ангиссы, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него. На 21-й Кавани своевременно оказался на добивании в штрафной и сравнял счет.

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После перерыва манкунианцы вырвались вперед. Погба с дальней дистанции шедеврально выстрелил точно под левую штангу – без шансов для голкипера. "Дачники" сразу бросились в атаку и до последних минут матча отчаянно пытались сравнять счет, однако больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу МЮ – 1:2.

Благодаря этой победе "дьяволы" опередили Манчестер Сити на два зачетные баллы и возглавили турнирную таблицу АПЛ, а Фулхэм так и остался на 18-м месте первенства.

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