В поединке 16-го тура Серии А Дженоа будет принимать Ювентус. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Дженоа – Ювентус на "Футбол 24", начнется в 21:45. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.

Дженоа без Малиновского на последних минутах проиграла середняку Серии А

Для обеих команд результат этой дуэли имеет важное значение. Ювентус закрепился на второй строчке и ведет борьбу с Интером за вершину Серии А. Дженоа в свою очередь не знала вкуса побед уже в трех матчах подряд, поэтому победа над одним из лидеров первенства придаст игрокам уверенности и поможет подняться из низов турнирной таблицы.

К слову, в стартовый состав Дженоа снова возвращается украинский полузащитник Руслан Малиновский, который пропускал предыдущую игру против Монцы (0:1) из-за перебора желтых карточек.

Стартовые составы команд

Дженоа:

Ювентус: