У поєдинку 16-го туру Серії А Дженоа прийматиме Ювентус. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Ювентус на "Футбол 24", розпочнеться о 21:45. Зустріч у прямому ефірі можна буде переглянути на платформі MEGOGO.

Дженоа без Маліновського на останніх хвилинах програла середняку Серії А

Для обох команд результат цієї дуелі має важливе значення. Ювентус закріпився на другій сходинці і веде боротьбу з Інтером за вершину Серії А. Дженоа, своєю чергою, не знала смаку перемог вже у трьох матчах поспіль, тож звитяга над одним з лідерів першості додасть гравцям впевненості і допоможе піднятися з підвалин турнірної таблиці.

До слова, у стартовий склад Дженоа знову повертається український півзахисник Руслан Маліновський, який пропускав попередню гру з Монцою (0:1) через перебір жовтих карток.

Стартові склади команд

Дженоа:

Ювентус: