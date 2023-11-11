Камбек "волков" на 90+7 и очередное поражение "шпор" в видеообзоре матча Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:1
23:04 - Читати українською
Тоттенхэм на выезде проиграл Вулверхэмптон (1:2) в 12 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".
завершено
90+1’ Пабло Сарабия
90+7’ Марио Лемина
90+1’ Пабло Сарабия
90+7’ Марио Лемина
"Шпоры" уже на третьей минуте открыли счет. Впрочем, Тоттенхэм за первый тайм пробил по воротам "волков" лишь дважды. А вот Вулверхэмптон показал, что стремится отыграться. После перерыва казалось, что "шпоры" удержат преимущество, но замены О'Нил сработали. В добавленное время ко второму тайму Сарабия и Лемина принесли команде победу.
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Тоттенхэм сейчас находится на третьей строчке с 26 баллами. Вулверхэмптон занимает 12 место, имея в своем активе 15 очков.
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