Тоттенхэм на выезде проиграл Вулверхэмптон (1:2) в 12 туре чемпионата Англии. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол24".

"Шпоры" уже на третьей минуте открыли счет. Впрочем, Тоттенхэм за первый тайм пробил по воротам "волков" лишь дважды. А вот Вулверхэмптон показал, что стремится отыграться. После перерыва казалось, что "шпоры" удержат преимущество, но замены О'Нил сработали. В добавленное время ко второму тайму Сарабия и Лемина принесли команде победу.

Вулвз одержал волевую победу над Тоттенхэмом, забив дважды в компенсированное время – "шпоры" проиграли второй раз подряд

Тоттенхэм сейчас находится на третьей строчке с 26 баллами. Вулверхэмптон занимает 12 место, имея в своем активе 15 очков.