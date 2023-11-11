Тоттенхем на виїзді програв Вулверхемптон (1:2) в 12 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

"Шпори" вже на третій хвилині відкрили рахунок. Втім, Тоттенхем за перший тайм пробив по воротах "вовків" лише двічі. А ось Вулверхемптон показав, що прагне відігратися. По перерві здавалось, що "шпори" втримають перевагу, але заміни О'Ніл спрацювали. В доданий час до другого тайму Сарабія і Леміна принесли команді перемогу.

Вулвз здобув вольову перемогу над Тоттенхемом, забивши двічі у компенсований час – "шпори" програли вдруге поспіль

Тоттенхем наразі перебуває на третій сходинці з 26 балами. Вулверхемптон посідає 12 місце, маючи у своєму активі 15 очок.