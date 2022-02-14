Эспаньол расписал ничью с Барселоной в рамках 24 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Каталонское дерби получилось по-настоящему жарким. Барса уже на второй минуте открыла счет, но развить свой успех не смогла. Этим воспользовался Эспаньол, который сравнял еще до перерыва, а на старте второго тайма вообще вышел вперед.

Барселона на последних секундах спасла ничью в дерби с Эспаньолом – "блаугранас" вернулись в зону ЛЧ

Компенсированное время показало, каким должно быть настоящее дерби. Три удаления и спасительный гол Люка де Йонга перед финальным свистком. Огненная ничья в Каталонии.