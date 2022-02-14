Камбек Барселоны на последних секундах и три удаления – видеообзор матча против Эспаньола – 2:2
08:27 - Читати українською
Эспаньол расписал ничью с Барселоной в рамках 24 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
40’ Серхи Дардер
64’ Рауль Де Томас
90+2’ Николас Меламед
90+6’ Ману Морланес
Педри 2’
Жерар Пике 90+2’
Люк де Йонг 90+6’
2’ Педри
40’ Серхи Дардер
64’ Рауль Де Томас
90+2’ Николас Меламед
90+2’ Жерар Пике
90+6’ Ману Морланес
90+6’ Люк де Йонг
Каталонское дерби получилось по-настоящему жарким. Барса уже на второй минуте открыла счет, но развить свой успех не смогла. Этим воспользовался Эспаньол, который сравнял еще до перерыва, а на старте второго тайма вообще вышел вперед.
Барселона на последних секундах спасла ничью в дерби с Эспаньолом – "блаугранас" вернулись в зону ЛЧ
Компенсированное время показало, каким должно быть настоящее дерби. Три удаления и спасительный гол Люка де Йонга перед финальным свистком. Огненная ничья в Каталонии.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter