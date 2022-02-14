Еспаньйол розписав нічию з Барселоною в рамках 24-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Каталонське дербі вийшло по-справжньому спекотним. Барса вже на другій хвилині відкрила рахунок, але розвинути свій успіх не зуміла. Цим скористався Еспаньйол, який зрівняв ще до перерви, а на старті другого тайму взагалі вийшов уперед.

Барселона на останніх секундах врятувала нічию у дербі з Еспаньйолом – "блаугранас" повернулися у зону ЛЧ

Компенсований час показав, яким повинне бути справжнє дербі. Три вилучення і рятівний гол Люка де Йонга перед самісіньким фінальним свистком. Вогняна нічия в Каталонії.