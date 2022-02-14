Камбек Барселони на останніх секундах і три вилучення – відеоогляд матчу проти Еспаньйола – 2:2
08:27 - Читать на русском
Еспаньйол розписав нічию з Барселоною в рамках 24-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
40’ Серхі Дардер
64’ Рауль Де Томас
90+2’ Ніколас Меламед
90+6’ Ману Морланес
Педрі 2’
Жерар Піке 90+2’
Люк де Йонг 90+6’
2’ Педрі
40’ Серхі Дардер
64’ Рауль Де Томас
90+2’ Ніколас Меламед
90+2’ Жерар Піке
90+6’ Ману Морланес
90+6’ Люк де Йонг
Каталонське дербі вийшло по-справжньому спекотним. Барса вже на другій хвилині відкрила рахунок, але розвинути свій успіх не зуміла. Цим скористався Еспаньйол, який зрівняв ще до перерви, а на старті другого тайму взагалі вийшов уперед.
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Компенсований час показав, яким повинне бути справжнє дербі. Три вилучення і рятівний гол Люка де Йонга перед самісіньким фінальним свистком. Вогняна нічия в Каталонії.
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