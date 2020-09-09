Калуш не смог отправиться на матч 1-го тура против Эпицентра, а во 2-м не имеет возможности принять львовские Карпаты, из-за чего уже сообщил ПФЛ о снятии с чемпионата, сообщает Sportarena.

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Интересно, что клуб уже заплатил взнос за участие во Второй лиге. Одной из причин называют поздний процесс комплектации команды – Калуш только в конце августа разместил в своих социальных сетях объявление, приглашая на просмотр свободных агентов.

Это уже не первые проблемы Калуша в 2020 году – в июне клуб был на грани исчезновения, а игроки получили смс-сообщение о том, что они находятся в статусе свободных агентов.

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