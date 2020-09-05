Новый сезон начался во Второй лиге. Читайте отчет стартовых поединков на Футбол 24.

Вторая лига, первый тур

Никополь – МФК Металлург – 0:3

Голы: Сарапий, 29, 90+2, Могильный, 85

Реал Фарма – Кривбасс – 0:1

Гол: Пятов, 38

Днепр Черкассы – ФК Металл – 0:4

Голы: Фомин, 28, 63, Нехтий, 68, Ярош, 88

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Никополь в родных стенах не имел никаких аргументов против соперника, который прошлый сезон провел в Первой лиге. Запорожцы отгрузили сопернику три безответных мяча.

После своего скандального возвращения на футбольную карту Украины Кривбасс уступил в Кубке Украины, но сумел реабилитироваться в дебютном матче Второй лиги. Любимый клуб президента Украины минимально обыграл Реал Фарму.

Новоиспеченный ФК Металл ферично начал свой путь в третьем по по силе дивизионе, деклассировав черкасский Днепр. Героем матча стал звездный форвард харьковчан Руслан Фомин, который отметился дублем, еще по голу реализовали Нехтий и Ярош. Днепру не хватило сил даже на гол престижа.

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