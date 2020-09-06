Стартовал чемпионат Украины 2020/21 среди команд Второй лиги. Счета и обзор поединков воскресенья – в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига, 1 тур

Оболонь-2 – Ужгород – 0:1

Гол: Ряшко, 35 (пен)

Карпаты Львов – Подолье – 0:3

Голы: Костенко, 19, Жданов, 24 (пен), Прилепа, 42

Волынь-2 – Нива Винница – 3:1

Голы: Войтиховский, 21, Богомаз, 32, Лучка, 77 – Браславский, 16

Перемога – Балканы – 0:0

Карпаты Галич – Чайка – 2:2

Голы: Заваляк, 58, Лебедь, 74 (пен) – Верещак, 56 (авт), Лыга, 77

Эпицентр – Калуш – неявка гостей

Рубикон – Чернигов – 0:2

Голы: Кохановский, 82, Конопко, 90+2

Диназ – Буковина – 5:1

Голы: Кириенко, 62, Брижчук, 67, Чепурненко, 71, Дмитренко, 72, Апанчук, 73 – Сахнюк, 82

Николаев-2 – Энергия Нова Каховка – 1:2

Голы: Сурженко, 60 – Доля, 22, Березянский, 65 (авт)

Таврия-Симферполь – Яруд – 1:1

Голы: Гриппа, 6 – Сандрак-Винницкий, 84 (пен)

Программу игрового дня открыл поединок Оболонь-2 – Ужгород. Гости добыли 3 очка благодаря голу Ряшко с пенальти во второй половине первого тайма. Киевляне сравняли счет после перерыва, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой.

Карпаты сообщили об очередных случаях коронавируса в команде

Винницкая Нива открыла счет против второй команды луцкой Волыни уже на 16-й минуте. Впрочем, еще до перерыва хозяева забили дважды в ответ, а во втором тайме отличились в третий раз. В итоге – 3:1.

Еще в одном поединке между Перемогой и Балканами голов так и не было – 0:0. Казалось, так же не смогут забит хотя бы гол Рубикон и Чернигов, но под занавес матча гости все же вырвали 3 очка. Таврия-Симферополь также в конце игры упустила победу над Ярудом.

Карпаты после вылета из Кубка Украины проводили первый матч во Второй лиге – соперником "зелено-белых" стало хмельницкое Подолье. Еще до перерыва счет был 0:3 – забивали Костенко, Жданов (с пенальти) и Прилепа. Заметим, что еще дважды мяч попадал в перекладину ворот Карпат. 0:3 в этом матче и 0:7 в первых двух поединках сезона – полная катастрофа львовян. Хотя бы каким-то оправданием для "зелено-белых" может быть лишь то, что на поле вновь вышли исключительно молодые украинские футболисты.

Есть и первая неявка – Калуш не смог приехать в Дунаевцы на поединок с Эпицентром. Судьбу матча решит КДК УАФ – скорее всего, команда из Ивано-Франковской области получит техническое поражение.

Диназ без особых проблем разбил Буковину, устроив настоящий голепад во втором тайме. Энергия Новая Каховка одолела Николаев-2 благодаря курьезному автоголу. Защитник сбрасывал мяч своему голкиперу, однако не рассчитал с силой, а круглый влетел в ворота.

Настоящая перестрелка состоялась в Бурштыне. Карпаты Галич и Чайка во втором тайме отличились сразу 4-мя голами. Обе команды вели в счете, однако в итоге не выявили победителя – 2:2.

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