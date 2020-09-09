Калуш не зміг вирушити на матч 1-го туру проти Епіцентру, а в 2-му не має можливості прийняти львівські Карпати, через що вже повідомив ПФЛ про зняття з чемпіонату, повідомляє Sportarena.

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Цікаво, що клуб вже заплатив внесок за участь у Другій лізі. Однією з причин називають пізній процес комплектації команди – Калуш лише наприкінці серпня розмістив у своїх соціальних мережах оголошення, запрошуючи на перегляд вільних агентів.

Це вже не перші проблеми Калуша у 2020 році – у червні клуб був на межі зникнення, а гравці отримали смс-повідомлення про те, що вони перебувають у статусі вільних агентів.

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