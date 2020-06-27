Калуш на грани исчезновения – игрокам предоставили статус свободных агентов

Второлиговая Калуш оказалась под угрозой ликвидации – двое игроков уже покинули клуб.

Игроки Калуша получили смс-сообщения о том, что они пребывают в статусе свободных агентов, сообщает meta-ratings.

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Отмечается, что двое игроков – Даниил Кныш и Владимир Сеница – уже подписали контракты с Минаем и Ингульцом соответственно. Наставник Калуша Степан Матвеев сообщил, что клуб имеет финансовые задолженности, однако они не критичны. Окончательная судьба клуба будет известна на следующей неделе.

Напомним, чемпионат Второй лиги был досрочно завершен. Калуш заняла 5 место в группе А по итогам сезона 2019/20.

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