Кальяри принимает Аталанта в рамках 22 тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Кальяри – Аталанта на "Футбол 24".

Первая половина прошла при обоюдных полумоментах команд, хотя Аталанта была немного острее. Ближе к концу встречи едва не отличился Сапата, но мяч после его удара головой попал в перекладину.

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На 85-й минуте Малиновский появился на поле, и уже через 5 минут это привело к взятию ворот – Муриэль получил передачу Миранчука, проскочил между двумя защитниками и мощно пробил в ближний угол.

Таким образом, Атланта набрала 40 очков и поднялась на седьмое место, Кальяри с 15 пунктами остался восемнадцатым.