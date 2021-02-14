Аталанта вырвала победу у Кальяри в рамках 22 тура Серии А. Смотрите видео гола и обзор матча Кальяри – Аталанта на "Футбол 24".

Перша половина пройшла за обопільних напівмоментів команд, хоча Аталанта була трохи гострішою. Ближче до кінця зустрічі ледь не відзначився Сапата, але м'яч після його удару головою влучив у поперечку.

Аталанта вирвала перемогу над Кальярі завдяки джокерам Гасперіні – Маліновський допоміг тріумфувати у драмі

На 85-й хвилині Маліновський з'явився на полі, і вже через 5 хвилин це призвело до взяття воріт – Мурієль отримав передачу Міранчука, проскочив між двома захисниками та потужно пробив у ближній кут.

Таким чином, Аталанта набрала 40 очок та піднялась на сьоме місце, Кальярі з 15 пунктами залишився вісімнадцятим.