"В основному, це жага до навчання. В нас був короткий період підготовки, дуже багато нових футболістів з’явилось, але хлопці були дуже мотивованими і під час кожного тренувального заняття вони старались навчатись. Тому кожного дня, нехай і маленьким кроком, але ми йшли вперед. Це завдяки їхньому ставленню до команди, в яку вони прийшли. І, звісно, ті гравці, які були, вони знали наші вимоги. На словах це легко, а по суті, коли готуєш команду під час змагального процесу, є накладки. Але ми впоралися.

Полісся прагне підписати ще одного гравця Динамо – Калітвінцев особисто вибрав альтернативу хавбеку збірної України

Найкраща мотивація – це бажання всім разом досягти позитивного результату. Друге – це повага до нашого президента клубу. Людина створила для нас усі умови і ми не могли не відповісти йому взаємністю. Нам було потрібно правильно використати те, що нам надали, а саме – у футболістів не було жодної ситуації, щоб сказати, що десь команда не їла, або були якісь інші побутові проблеми. Навіть, якщо вони виникали, ми могли на них не звертати увагу і були повністю сконцентровані на загальному результаті.

Я говорив це ще в першому інтерв’ю, коли прийшов в цей клуб – я гарантую, що тут не буде байдужих. Незалежно на скільки хвилин футболіст виходить на поле, вони всі готові працювати один за одного і робити усе для досягнення результату. Ми були "голодними" і залишились "голодними". Ми — дуже мотивовані", – цитує Калітвінцева офіційний сайт Полісся.

Полісся: ідеальну "хімію" між босом та тренером підмочують суддівські скандали, або Чому тепер буде важче