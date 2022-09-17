"Мы ждали такой игры. Перед игрой я подчеркнул, что будет очень много борьбы. В первом тайме так и было. Во втором тайме наша игра улучшилась, был хороший контроль мяча, было огромное напряжение.

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Я говорил ребятам, что в каждой игре, прежде всего – борьба. В Тернополе всегда было тяжело, в основном проигрывали. Сейчас – ничья. Доволен ли я счетом? Немного", – поделился Калитвинцев в послематчевом комментарии.

Напомним, Полесье впервые потеряло очки в сезоне, расписав мировую с тернопольской Нивой (0:0). Это не помешало остаться лидером группы А в первой лиге.

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