"Ми чекали на таку гру. Перед грою я наголосив, що буде дуже багато боротьби. У першому таймі так і було. У другому таймі наша гра покращилася, був непоганий контроль м'яча, була велика напруга.

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Я хлопцям казав, що у кожній грі, насамперед – боротьба. У Тернополі завжди було важко, здебільшого програвали. Нині – нічия. Чи задоволений я рахунком? Трохи", – поділився Калітвінцев у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Полісся вперше втратило очки в сезоні, розписавши мирову з тернопільською Нивою (0:0). Це не завадило залишитись лідером групи А у Першій лізі.

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